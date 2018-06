Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Equipa de sapadores sem apoio do Governo

Executivo ainda não estabeleceu protocolo nem contribuiu com qualquer verba.

Por Ana Palma | 09:04

A brigada de sapadores florestais que sexta-feira demonstrou, em Monchique, a António Costa como se faz a limpeza da floresta, está a trabalhar desde o início do ano mas o Estado ainda não deu um cêntimo à Associação de Proprietários Florestais do Barlavento Algarvio (Aspaflobal), com a qual se comprometeu a estabelecer um protocolo e a apoiar financeiramente. Todas as despesas estão a ser assumidas pela Câmara de Monchique, adiantou, ontem, ao CM o autarca Rui André.



"A viatura da brigada foi entregue no verão passado e até já foi alvo de duas cerimónias", explica Rui André, acrescentando que, "no meio de tanta fotografia e discurso, foi prometido à Aspaflobal que seria feito o contrato para que contratasse cinco sapadores". No entanto, "as promessas nunca passaram disso, a Câmara disponibilizou-se a pagar as despesas", refere Rui André.



"As promessas referiam que a verba seria inserida no OE 2018, que poderia ser no Fundo Florestal Permanente, adianta ainda o autarca. "Mais do que os valores, o que é inaceitável é que se faça um 'showoff' com as viaturas e que até agora o Governo não tenha dinheiro para os acordos com as entidades às quais as entregou", lamenta.



PORMENORES

Outra equipa apoiada

Em Monchique há outra equipa, também de sapadores florestais, cujos custos são pagos a 60% pela Câmara. A autarquia também apoia financeiramente um técnico superior que coordena o trabalho das duas equipas e dá apoio aos produtores florestais.



60 mil euros

Só os ordenados da brigada que a Câmara de Monchique paga por inteiro rondam os 60 mil euros, a que acrescem custos com gasóleo e com máquinas, revelou o presidente da autarquia. Estes homens recebem ainda subsídio de risco.