Equipamento de aquecimento provoca incêndio em Torre de Moncorvo

Chamas deflagraram na cozinha e na garagem da habitação.

13:10

Um equipamento de aquecimento provocou um incêndio na madrugada desta segunda-feira em Carviçais, no concelho de Torre de Moncorvo.



O alerta foi dado por volta da 01h00.



Ao que o CM conseguiu apurar, moram na habitação um casal e um filho. Um dos habitantes teve de ser assistido no local devido à inalação de fumo.



As chamas terão tido origem num equipamento de aquecimento e deflagraram para a cozinha e par aa garagem da habitação.



A casa não ficou destruída, o que torna possível o regresso dos três habitantes à casa. Os moradores ficaram realojados numa unidade hoteleira local, na madrugada desta segunda-feira.



Estiveram no local no combate às chamas 17 operacionais apoiados de sete viaturas.