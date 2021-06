José Maria Cunha garantiu esta terça-feira aos juízes do Tribunal de São João Novo, Porto, que nunca esteve envolvido no negócio do tráfico de droga com o namorado. Disse não perceber nada de informática e recusou ter publicitado a venda do produto estupefaciente na aplicação ‘Grindr’, destinada a encontros homossexuais, e no WhatsApp. A acusação diz que tudo aconteceu entre 2019 e 2020. O casal está na cadeia.









“Trabalhava como prostituto e os 25600 euros que tinha no cofre eram de serviços, andava a acumular para me aposentar (...). Nunca andei a vender droga. Sei que encontraram isso em minha casa, mas não sabia de nada”, disse, referindo que cobrava 300 euros por serviço.

O homem, de 36 anos, levantou suspeitas sobre o namorado, Ubiratan Júnior, um cabeleireiro de 23 anos, e com quem está desavindo. “Tinha lá em casa uma balança, mas o Júnior dizia que era para pesar tinta do cabelo”, afirmou José, que alega ter sido agredido no namoro.





O casal está ainda acusado de se usar o cartões de crédito de duas pessoas para pagar hotéis, viagens, refeições e para contratar um serviço de TV e internet em nome de uma vítima. “Tive encontros sexuais com essas duas pessoas em minha casa, mas não tirei nada. É possível que tenha sido o Júnior . Eu acompanhava sempre o cliente, até mesmo no duche porque tinham fantasias ”, alegou.