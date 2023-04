Funcionárias da Associação de Solidariedade e Ação Social de Santa Joana (ASAS), Aveiro, acusam o diretor da instituição, Vítor Martins, de maus-tratos a utentes.falou com uma ex-funcionária que revela a negligência no local: “Na pandemia dormíamos semanas no meio de pulgas. Quando entrava nos quartos dos utentes era um cheiro a azedo horrível”, diz, revelando que os idosos ingeriam comida estragada.contactou a instituição mas não obteve resposta.