A dor de Ricardina Martins não atenua com o tempo. Pelo contrário. "Choro todos os dias. Rafael era um menino muito carinhoso e bom", recorda a avó de Rafael Costa, o jovem assassinado à facada, a 20 de Outubro de 2021, no Metro das Laranjeiras, em Lisboa. A família da vítima, que faleceu com 19 anos, pediu ontem a pena máxima para os 4 acusados (dois em prisão preventiva, e os outros em prisão domiciliária), nas alegações finais.