Érica Vicente, a jovem de 17 anos que foi resgatada com vida após ter passado 21 horas à deriva no mar, em cima de uma prancha de stand up paddle arrastada pelo vento para sul até uma distância de 46 km da costa do Algarve, agarrou-se à vida e não se deixou entrar em pânico. O CM sabe que a jovem descreveu aos pais, à irmã e aos médicos que viu no mar alto o que julgou serem “tubarões e baleias” e se agarrou ao remo, pronta a usá-lo como arma para se defender.









