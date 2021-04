Uma distração coletiva na manobra de reboque, numa altura de corrente forte no rio Tejo pela subida da maré, terá estado na origem do grave incidente que resultou, quarta-feira, na colisão de um navio graneleiro com a base do pilar sul da ponte 25 de Abril. O caso é investigado pela Autoridade Marítima. Foi um grande susto, mas com danos mínimos - raspadelas na tinta visíveis no pilar da ponte e no bolbo de proa do navio. O CM sabe que ...