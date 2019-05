Erro deixa pastor sem carta de condução em Bragança

Em abril de 2012, Alcino Lourenço, pastor de 56 anos, de Paradinha Velha, Izeda, Bragança, ficou a saber que não podia renovar a carta."Disseram-me que estava abatida", conta, explicando que, por não ter cometido qualquer infração, nunca entregou o documento.Após seis anos à procura de explicações, recebeu resposta do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) em 2018: o mesmo número de carta foi dado a duas pessoas e, em 1998, o outro condutor, de Viana do Castelo, viu a carta abatida por infrações.O caso está em tribunal.tentou, sem sucesso, ter contraditório do IMT.