Erro humano causou tragédia mortal com Alfa em Soure

Um "erro da tripulação" na identificação de um sinal (levando à passagem do ‘vermelho’) foi a causa provável da colisão ferroviária, em julho de 2020, em Soure, entre um veículo técnico e um Alfa Pendular, a 155 km/h e com 212 passageiros, que causou a morte dos dois trabalhadores na máquina (Fernando Pires, 57 anos, e Carlos Santos, 56) e 44 feridos.O relatório também responsabiliza a Infraestruturas de Portugal (que contesta) porque a máquina não tinha o sistema de controlo automático de velocidade Convel (que a empresa diz não estar disponível no mercado).Os custos materiais do acidente foram quantificados em 11 milhões de euros, mais meio milhão em atrasos.