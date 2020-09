"Estava dentro do metro, deu-se uma derrocada e tivemos de sair todos. O metro fez uma travagem e muitos caímos. Eu caí. Começaram a dizer para sair, para sair… Havia gente aos gritos”, disse Maria Araújo. Era uma das 300 pessoas que circulavam, ontem, na Linha Azul, perto das 14h30, quando a queda de parte do túnel do metropolitano obrigou a uma paragem forçada na Praça de Espanha.





Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.09.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento