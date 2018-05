Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Erro safa pai que violou filho gay

Lapso na acusação leva a absolvição apesar de crimes terem sido provados. Caso aconteceu em Setúbal.

Por João Carlos Rodrigues | 07:54

Um erro na acusação feita pelo Ministério Público de Setúbal contra um homem que violou o filho de 14 anos levou o tribunal a absolver o predador, apesar de o crime ter sido dado como provado. Segundo o acórdão, o agressor não foi condenado porque não ficou expresso na acusação que o arguido tinha consciência de que forçar o filho a fazer-lhe sexo oral era proibido por lei.



O crime ocorreu em 2012, mas só foi denunciado pela vítima dois anos depois, quando foi acolhida numa instituição após denúncia de maus-tratos. Em causa estava o facto de o progenitor – que não aceitava a homossexualidade do filho – ter começado a acariciar o menor quando estava sozinho e de o forçar à prática de sexo oral. Durante o julgamento, o tribunal deu todos os factos como provados, mas o coletivo de juízes ‘esbarrou’ num lapso do Ministério Público que impediu a condenação. Faltou a expressão "agindo desta forma, o arguido sabia que as suas condutas eram proibidas e punidas por lei". O acrescento desta formulação ainda foi pedido, mas só poderia ser aceite com a concordância do arguido, o que não se verificou.



O coletivo de juízes foi obrigado a respeitar a jurisprudência fixada em Diário da República na sequência do acórdão nº1/2015 do Supremo Tribunal de Justiça, mas o Ministério Público poderá agora recorrer desta decisão, alegando que o tribunal errou ao considerar esta mudança uma alteração substancial dos factos. E também a decisão do Supremo que baseou esta absolvição poderá ser usada para contestar a mesma, uma vez que só tem aplicação em crimes invulgares, previstos fora do Código Penal.



PORMENORES

Violação agravada

O Ministério Público acusou o homem por outros dois crimes de importunação sexual, mas o tribunal considerou que os factos não preenchiam os requisitos para este crime – consistiam em si mesmo outros crimes de violação agravada – pelo que também foi absolvido destas duas situações.



Não aceitava relação homossexual

Uma das conclusões a que o tribunal chegou foi que o predador – um homem de 43 anos que cresceu num ambiente rural – mantinha uma relação "afetuosa e adequada" com as duas filhas, mas com o menor a mesma era "rude, tensa e conflituosa". A situação piorou quando o jovem assumiu a homossexualidade e agravou-se ainda mais quando tomou conhecimento "da existência de uma relação com uma pessoa mais velha". Terá sido neste contexto que o homem começou a acariciá-lo e a segui-lo para a casa de banho com o objetivo de o apanhar nu.