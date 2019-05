Erros com fardas revoltam polícias

A revolta está instalada entre os polícias. Nas últimas semanas somam-se as denúncias de problemas com as fardas que são encomendadas através de uma plataforma online.Há muitas queixas de problemas com os tamanhos -dois polos M têm, por exemplo, medidas diferentes e as mangas também não têm o mesmo comprimento - e com a qualidade das fardas, que não têm sempre a mesma cor e que desbotam com muita facilidade.O fornecimento das peças foi entregue a uma empresa do Minho, mas ao que oapurou o fardamento está ser produzido em Sialkot, no Paquistão. Cada operário ganha em média 30 euros por mês.Para além dos problemas com as medidas e com a qualidade das peças existem também queixas relativamente à demora na entrega das encomendas, que atingem os dois meses. Há ainda casos de receção de peças diferentes das encomendadas."Não se compreende que após tantos anos a ser preparada uma plataforma de aquisição de fardamento online, e a preparar todo o processo para escolher as empresas fornecedoras, os polícias se estejam hoje a confrontar com problemas desta natureza", diz um comunicado da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP).No mesmo documento, o Sindicato dá conta de que já enviou dois ofícios à Direção Nacional a dar contas das queixas e a pedir urgência na resolução.tentou obter também esclarecimentos da Direção Nacional da PSP, mas sem sucesso.