Erros matam vigilante em Lisboa

O vigilante fazia ronda à estação de Santa Apolónia, Lisboa, e momentaneamente pôs-se a caminhar na linha, distraído e sem colete de visibilidade, de costas para uma automotora que, na mesma linha, fazia manobras sem cumprir com todas as regras de segurança: o maquinista recuava sem ajuda obrigatória de quem lhe dissesse que estava livre.Resultado da sucessão de erros pelas 08h00 de 5 de junho de 2018: o segurança foi colhido pela composição e a morte só foi descoberta 28 minutos depois - cinco comboios passaram pelo corpo sem ninguém dar por nada, diz o relatório de investigação a que oteve acesso.O Gabinete de Investigação de Acidentes Ferroviários conclui que tudo correu mal. O vigilante - sem álcool, droga ou telemóvel a distrair - era obrigado a atravessar linhas entre os pontos de ronda 3 e 4 (não havia caminho).O maquinista em manobra complexa deveria ter tido um colega a ajudá-lo ou então mudar de cabine para conduzir de frente e não recuar ‘às cegas’, "transgressão de rotina" que fez para "poupar tempo".O acidente da linha 4 foi o segundo com trabalhadores mortos, em 2018, em Santa Apolónia.A investigação refere que o vigilante da empresa Grupo 8 não recebeu formação específica para trabalhar em ambiente ferroviário. A vítima - que trabalhava ali há 4 meses - tinha acabado de entrar no turno de segurança ao "material circulante" e impedir intrusões nas linhas.O gabinete faz a recomendação de que passe a ser obrigatório o uso de "vestuário de alta visibilidade apropriado" por todos os trabalhadores ferroviários e prestadores de serviços, como os vigilantes de segurança.