Erros no curso de chefes da PSP

Vaga de negativas em teste transformada em positivas.

Por Miguel Curado | 09:04

Os concursos de acesso à formação de chefes na PSP, que decorrem na Escola Prática de Polícia, em Torres Novas, continuam envoltos em polémica. Os candidatos à nova formação (que tem 200 vagas), ficaram surpreendidos com a grande quantidade de negativas numa prova de conhecimentos. Essas notas, porém, viriam a ser transformadas em positivas, ainda antes de terem sido apresentadas quaisquer reclamações.



Fonte oficial da PSP disse ao semanário 'Sol' que na origem do problema esteve uma correção errada feita à prova escrita. Tratam-se de testes (conhecimentos profissionais e cultura geral), corrigidos informaticamente, com recurso a chaves introduzidas pela PSP. Durante esse processo, adianta a mesma fonte, terá ocorrido um erro.



Esta súbita mudança de notas fez com que todos os candidatos que tiveram negativa nos testes - e depois subiram as avaliações - também ascendessem na avaliação geral. Em contrapartida, ninguém baixou no ranking.



Apesar de a PSP ter garantido a correção da situação, alguns dos candidatos apresentaram reclamações formais.



Recorde-se que esta não é a primeira polémica a envolver a formação de chefes na PSP. Em 2014, depois de ter sido anulado um teste psicotécnico por ter sido encontrado um esquema de 'copianço', a Direção Nacional da Polícia determinou a substituição dos psicólogos desta força de segurança que avaliam as provas, por técnicos de uma empresa privada.