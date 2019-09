Erros ortográficos tramam burlões que fingem encontrar cães e gatos desaparecidos

Donos de animais de diversos locais do País queixam-se de tentativas de burla na sequência dos seus pedidos de ajuda para encontrar os cães e gatos desaparecidos.Os vigaristas - poderão ser mais do que um - aproveitam-se dos contactos que surgem nos anúncios para pedirem dinheiro aos proprietários para operações a que os animais, supostamente encontrados, teriam de ser sujeitos. Os erros ortográficos levaram os visados a desconfiar. Existem diversas queixas na GNR e na PSP e relatos de crimes desde janeiro de 2018."Fui contactado por um tal de Dr. João Fernandes que se intitula como veterinário. Fez-me acreditar por breves instantes que o Xip (o meu cão desaparecido) se encontrava numa clínica em Caminha e que teria sido atropelado", escreveu, nas redes sociais, Fredrik Azevedo."Referiu que o Xip teria de ser operado de urgência a uma pata, ferida, sempre com a preocupação de que teria custos, e de que seria necessário eu dar a confirmação por email. Quando recebi o primeiro email, logo me apercebi que seria uma burla", explicou. Os vários erros ortográficos levantaram as suspeitas.Ao Centro Veterinário Municipal de Ílhavo, que partilhou as burlas nas redes sociais, chegaram vários relatos, sendo o mais recente de há duas semanas. Também em agosto foram publicados alertas na internet.Em diferentes casos, o burlão - ou um dos burlões - identifica-se como sendo João e veterinário de uma clínica das zonas onde desaparecem os animais. Telefona durante a madrugada e pede 300 a 500 € para operações que têm de ser feitas de urgência.