ERS averigua morte de idoso à porta de centro de saúde de Pedras Salgadas

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) instaurou um processo de avaliação que permita o "cabal esclarecimento" do caso do idoso que morreu à porta de uma extensão de saúde em Vila Pouca de Aguiar, foi esta quinta-feira anunciado.

"A ERS, após ter tido conhecimento da situação relatada na extensão de saúde de Pedras Salgadas decidiu, no quadro das suas competências legais, instaurar um processo de avaliação que permita o cabal esclarecimento desta situação", afirmou a entidade questionada pela agência Lusa.

Segundo uma notícia avançada na terça-feira pelo canal de televisão SIC, um homem de 89 anos ter-se-á sentido mal na aldeia de Soutelinho do Monte, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real, e a família recorreu à unidade de saúde mais próxima, em Pedras Salgadas, onde lhes terá sido dito para ligar para o número de emergência 112 e alegadamente sem que tenha sido prestada assistência à vítima.



No mesmo dia, contactada pela Lusa, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte disse que instruiu a diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alto Tâmega e Barroso para a abertura, de imediato, de um processo de averiguações de modo a poder aferir sobre o ocorrido, ao mesmo tempo que apresentou, junto da família do idoso os "mais sentidos pêsames".





O caso aconteceu pelas 15h00 de sexta-feira e, de acordo com o comandante dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, Hugo Silva, o alerta chegou à corporação via Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), tendo sido acionados uma ambulância de socorro e um motociclo de emergência que terão chegado ao local em "três, quatro minutos".O responsável contou à Lusa que o homem, de 89 anos, se encontrava dentro de uma viatura particular, à porta da extensão de saúde, em paragem cardiorrespiratória.Hugo Silva disse que os bombeiros iniciaram de imediato manobras de suporte básico de vida com recurso a desfibrilhador automático externo e que, passados uns minutos, também chegou ao local a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Chaves, que, por sua vez, iniciou manobras de suporte avançado de vida."Tiveram uma hora e meia em manobras, mas depois o óbito foi declarado no local pela equipa da VMER", referiu.