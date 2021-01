Munido com uma lanterna e um martelo, escalou e arrombou a garagem de uma moradia, na avenida Marechal Gomes da Costa, no Porto, na terça-feira à noite.O homem, de 41 anos, furtou um saco de golfe com 12 tacos, bolas, luvas e calçado, entre outros artigos, além de duas malas de senhora. Foi detido pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, naquela artéria da Foz.O ladrão, sem profissão conhecida, é já suspeito de inúmeros furtos qualificados na cidade. Foi a tribunal.