Boaventura Sousa Santos (82 anos) é denunciado por assédio sexual por três investigadoras, antigas alunas do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, instituição de que é diretor emérito. As três descrevem experiências de assédio sexual e moral, num capítulo do livro ‘Má Conduta Sexual na Academia’, publicado em inglês pela editora Routledge.









Ver comentários