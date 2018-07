Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escapam de carro em chamas

Veículo despistou-se na EN210, em Favões, freguesia de Bem Viver.

08:34

Um carro ardeu totalmente, na madrugada de domingo, depois de se ter despistado na EN210, em Favões, freguesia de Bem Viver, Marco de Canaveses.



No carro, um Renault Clio, seguiam dois jovens que conseguiram sair da viatura em chamas apenas com ferimentos ligeiros. Foram de imediato auxiliados por alguns populares. O condutor foi levado ao Hospital Padre Américo, em Penafiel, por precaução.



O alerta foi dado pela 01h40. No local estiveram os Bombeiros de Marco de Canaveses com dois veículos de combate a incêndios e sete homens. A GNR investiga.