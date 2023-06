Sérgio Carvalho, ex-major da Polícia Militar, de 64 anos, traficante internacional de cocaína conhecido como o ‘Escobar brasileiro’, foi transferido da Hungria para a Bélgica debaixo de fortes medidas de segurança.





Sérgio Carvalho estava preso numa cadeia de Budapeste, capital húngara, desde o verão de 2022. A Justiça daquele país queria julgá-lo por falsificação de documentos de identidade. No entanto, a procuradoria belga conseguiu acordar com a homóloga húngara a transferência de Sérgio Carvalho para este país do centro da Europa. Em causa está, entre outros crimes, um carregamento de 1,6 toneladas de cocaína que a rede do ‘Escobar brasileiro’ queria transportar de Fortaleza, no Brasil, até solo belga, num avião turco. A transferência de Sérgio Carvalho da prisão para o Aeroporto de Budapeste foi feita na quinta-feira em viatura blindada, com escolta armada por terra e pelo ar. O traficante brasileiro já está na Bélgica.