Escola alvo de assalto durante a madrugada em Faro

A Escola Primária nº 1 e Jardim de Infância do Montenegro, em Faro, foi assaltada por desconhecidos no domingo passado. O caso terá ocorrido durante a madrugada e os alvos principais dos assaltantes foram o bar do estabelecimento de ensino e uma das salas de aulas, de onde levaram um computador e um disco externo, um televisor, gelados e águas.Manuel Mil-Homens, diretor do Agrupamento Vertical de Escolas do Montenegro, a que pertence o estabelecimento de ensino, admitiu aoque foram levados "vários atigos da escola" estando ainda a decorrer o processo para se perceber se "falta mais alguma coisa que tenham furtado".Lamentando a situação, o responsável explicou que "o assalto aconteceu porque o alarme está avariado há imenso tempo". Manuel Mil-Homens garantiu que não tinha conhecimento da situação, que "já está a ser tratada" e deverá estar resolvida durante o dia desta terça-feira. O diretor da escola disse ainda que este foi "um caso esporádico".Uma funcionária do estabelecimento, sob anonimato, contou que os assaltantes "entraram por uma porta lateral da escola, sem deixarem qualquer rasto". O estabelecimento de ensino tem atualmente cerca de 150 alunos, com idades entre os 2 e os 10 anos.O caso foi entregue à GNR. Fonte do Comando de Faro, contactada pelo, adiantou que "está a decorrer uma investigação sobre o furto" mas "até ao momento não foi ninguém detido".