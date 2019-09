Escola assaltada e vandalizada em Palmela

Cerca de 160 alunos da Escola Básica José Saramago, no Poceirão, Palmela, não tiveram esta segunda-feira aulas porque a escola foi assaltada e vandalizada no sábado.Segundo oapurou, foram levados computadores e grande parte do mobiliário escolar ficou completamente destruído. Os extintores foram descarregados e várias janelas e portas foram arrombadas.O roubo foi descoberto esta segunda-feira, às 08h25, por uma funcionária.Trata-se do segundo assalto em 15 dias. Desta vez, os ladrões entraram pelas traseiras, junto aos balneários.Os encarregados de educação foram informados de que a escola irá reabrir hoje, mas com restrições dentro do espaço escolar. Nem a GNR e nem a direção da José Saramago respondeu ao