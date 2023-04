A Escola Básica Maria máxima Vaz, em Odivelas, foi vandalizada durante o fim de semana. Até ao momento, não há registo de roubo. No entanto, o interior da escola foi grafitado.A escola estava a funcionar em regime de ATL, por causa das férias da Páscoa, mas os pais tiveram de ir buscar as crianças. As autoridades estão no local a realizar as devidas diligências.