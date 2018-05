Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escola de Santarém deve dinheiro a pais de alunos

Verbas referem-se à frequência de cursos profissionais subsidiados por fundos europeus.

Por João Nuno Pepino | 07:54

Dezenas de encarregados de educação de alunos da Escola Secundária Ginestal Machado, em Santarém, estão descontentes com os atrasos nos pagamentos de verbas referentes à frequência de cursos profissionais, que são subsidiados por fundos europeus.



Segundo dizem ao CM vários pais, está em causa o ressarcimento de verbas relativas à compra do passe mensal dos transportes escolares e uma bolsa única para aquisição de material, e que já atingem valores que desequilibram os orçamentos familiares.



"É uma confusão tremenda. Uns ainda não receberam nada, outros já receberam uma parte do dinheiro, e quando pedimos informações na secretaria ninguém sabe explicar nada", afirmou a mãe de um aluno do 11º ano, que pede para não ser identificada. "Tenho quase 200 euros para receber, e já falei com outros pais que dizem ter ainda mais, mas nem sabem ao certo quanto", acrescenta outro encarregado de educação.



A direção do Agrupamento de Escolas Ginestal Machado explica ao CM que, relativamente às turmas dos 11º e 12º anos, vai pagar "nos próximos dias as verbas referentes aos meses de fevereiro e março de 2018, ficando apenas por liquidar os meses de abril a junho de 2018".

Ou seja, a direção garante ter tudo em dia até janeiro de 2018, mas há encarregados de educação que afirmam ter verbas de meses anteriores por receber.