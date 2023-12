A Escola Básica do Parque das Nações, em Lisboa, está encerrada para perícias policiais esta terça-feira, na sequência de um furto no interior do estabelecimento, presumivelmente ocorrido durante a noite. A escola terá sido vandalizada.A PSP recebeu o alerta às 8h13. No local, elementos da PSP e da PJ estão a proceder à recolha de todos os dados.Para já, as autoridades desconhecem a natureza do material furtado.