Escola vandalizada em Chaves deixa 200 alunos sem aulas

A Escola Profissional de Chaves foi vandalizada, na noite desta quarta-feira para quinta. Quando os alunos, professores e auxiliares chegaram ao estabelecimento de ensino, na manhã de hoje, para mais um dia de atividades letivas, depararam-se com um cenário de "vandalismo gratuito".

Esta instituição de ensino, frequentada por 200 alunos, divididos em 17 turmas, fica situada junto do quartel da GNR de Chaves pelo que as autoridades foram de imediato chamadas ao local e rapidamente começaram as diligências para investigar e chegar aos culpados da destruição.

Nem as decorações de Natal escaparam à fúria dos criminosos que levaram apenas um computador mas que destruíram material avaliado em milhares de euros.