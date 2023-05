Escolha de Souto Moura dá cinco milhões de euros a empresário israelita

A investigação da PJ apurou que no projeto ‘Skyline’ do grupo Fortera existiram trocas de favores entre Elad Dror e Patrocínio Azevedo.Em julho de 2020, o vice-presidente de Gaia exigiu que o empreendimento - o prédio mais alto do País - fosse entregue ao arquiteto Souto Moura - cujo escritório foi alvo de buscas. Tal representou, segundo a investigação, um custo acrescido de mais de meio milhão de euros para o grupo Fortera, tendo em conta os valores cobrados por outros arquitetos de renome.Elad não terá gostado, mas em troca pediu mais andares para o empreendimento, que ficou com 28 pisos. Este acréscimo passou a representar um lucro adicional de 5 milhões para o magnata israelita.O projeto causou desavenças entre os corruptores e o ‘vice’, que chegou a dizer que estes vão começar a ter "o tratamento que os outros gajos todos têm". Otentou contactar Souto Moura, mas sem sucesso.