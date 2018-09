Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esconde Bentley roubado em Paris

Empresário do ramo automóvel detido pela PJ do Porto.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

A Polícia Judiciária do Porto deteve um empresário do ramo automóvel, de 32 anos e residente em Vila do Conde, pela prática de crimes relacionados com o tráfico ilícito de veículos. Foram apreendidos dois carros de gama alta - um Bentley e um Audi RS 7, ambos furtados no estrangeiro.



Em causa, segundo apurou o CM, está uma rede com ramificações internacionais. O primeiro dos automóveis, o Bentley, foi roubado em Paris e encontrava-se bem escondido numa garagem localizada na Póvoa de Varzim. Já o Audi, furtado na Suíça, era mesmo o veículo em que se deslocava o suspeito agora - novamente - apanhado pelas autoridades.



Esta operação está incluída num inquérito pendente no âmbito do qual se investiga o esquema de recetação, falsificação de documentos, legalização e venda de viaturas obtidas ilicitamente no estrangeiro.



Os automóveis, explica a PJ, na sua maioria provenientes de furtos ou abusos de confiança além-fronteiras, eram canalizados para Portugal e alvo de legalização através de documentos falsificados, passando a circular como se fossem viaturas legalmente importadas.



O empresário conta com antecedentes pelo mesmo género de crimes. Aliás, tinha já visto as autoridades apreenderem-lhe um BMW M4 e um Range Rover pelos mesmos motivos. Desta vez, tinha um Bentley - com um valor estimado próximo dos 300 mil euros - e um Audi modificado, com potência de 750 cavalos.



Carros que foram também apreendidos.