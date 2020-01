Esconde droga nas cuecas para dar ao filho que está na cadeia

Uma mulher de 51 anos foi detida pela Polícia Judiciária do Centro ao tentar entrar no Estabelecimento Prisional de Coimbra com 70 gramas de heroína nas cuecas.A droga destinava-se ao filho, de 30 anos, que está a cumprir oito anos e nove meses por violação e coação sexual.A mulher, empregada de limpeza, de Aveiro, é uma pessoa bem integrada, não levantando suspeitas. Terá sido usada pelo filho para fazer o transporte.A PJ está a tentar perceber qual o papel do recluso no tráfico na cadeia. A arguida ficou com pulseira eletrónica.