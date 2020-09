A viagem começou em São Paulo, no Brasil, e tinha como destino Orly - Paris, em França. O voo em que seguia o casal de brasileiros fez escala no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia. Mal desembarcaram foram de imediato detidos pela Polícia Judiciária do Porto. No organismo tinham escondidas 1195 bolotas de cocaína que pesavam, no total, dois quilos e que poderiam atingir um valor comercial na ordem dos 100 mil euros.