Após o alerta de uma possível descarga de droga na praia da Rocha, na madrugada de sexta-feira, o piquete da Polícia Marítima de Portimão que se deslocava para o local cruzou-se na estrada com uma viatura suspeita, de matrícula estrangeira, a alta velocidade.



No decurso da perseguição, o veículo despistou-se e os ocupantes fugiram. Os agentes fizeram buscas e acabaram por descobrir quatro fardos de droga, com 132 quilos, escondidos em contentores de lixo.

