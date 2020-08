Escondia 80 mil euros de canábis na Serra da Estrela

A GNR da Covilhã desmantelou uma megaprodução de canábis que estava dissimulada no meio da vegetação em pleno Parque Natural da Serra da Estrela. Um homem de 65 anos que, diz fonte da GNR, "tinha como única fonte de rendimento esta produção" foi detido em flagrante a cuidar das plantas.A investigação já durava há algum tempo e teve como ponto alto o dia de quarta-feira, quando os investigadores da GNR da Covilhã surpreenderam o suspeito na propriedade com mil metros quadrados. Foram apreendidas 385 plantas de canábis, em diversos estados de maturação e algumas com mais de dois metros e meio de altura. As plantas foram avaliadas em cerca de 80 mil euros.Foram ainda apreendidas 214 doses de canábis, 614 metros de tubo de rega, um telemóvel e diverso material para cultivo das plantas proibidas. O suspeito, com antecedentes criminais por tráfico de droga e também violência doméstica, vai ser presente a um juiz do Tribunal da Covilhã para primeiro interrogatório judicial.