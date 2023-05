Escrava portuguesa que foi violada por traficantes espera justiça há 11 anos

Uma escrava portuguesa, que foi violada e teve um filho de um dos escravizadores, espera há 11 anos a prisão dos traficantes de pessoas que a levaram de Trás-os-Montes para Espanha, onde viveu em cativeiro durante 12 anos, informa o Jornal de Notícias.A família que escravizou dezenas de pessoas já foi condenada, mas vários recursos vão impedindo que sejam presos. O processo está em suspenso em virtude de o juiz do Tribunal de Bragança estar doente.A portuguesa foi levada para La Rioja com 23 anos, onde viveu a trabalhar sem receber, era chicoteada e e torturada com água gelada. Engravidou depois de ser violada por um dos escravizadores. A família que explorava a portuguesa tentou agredi-la, para que abortasse, mas acabaram por levá-la ao Hospital de Bragança.No centro hospitalar os médicos aperceberam-se do caso e denunciaram às autoridades. A PJ chegou a deter vários membros da família, que nunca chegaram a ir para a prisão e aguardam em liberdade.