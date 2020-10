Escrivão de Aveiro justifica com doença ódio racista a Mário Soares

O escrivão do Tribunal de Aveiro - que foi condenado a dois anos e um mês de prisão, em pena suspensa, por comentários nas redes sociais - justificou o seu comportamento com um desequilíbrio psíquico e emocional. O arguido, de 33 anos, mostrou-se arrependido por ter proferido comentários racistas e por atacar judeus e muçulmanos. Também incentivou à profanação da campa de Mário Soares, antigo presidente da República."O Soares já morreu? Quando é que vamos c... para cima da campa?", escreveu o funcionário a 13 de dezembro de 2016, numa altura em que o antigo presidente tinha sido internado. Esta conduta do arguido - que fica impedido de votar durante quatro anos, em pena acessória - mereceu especial censura dos juízes, que dizem que se trata de desrespeito pelos mortos. O acórdão sublinha que o escrivão começou a fazer os comentários a partir de julho de 2016."A Europa deixará de ser Europa quando for invadida por judeus e muçulmanos", lia-se numa publicação. "Felizmente nenhum branco quer ir para África. Isso é para os animais", escreveu ainda."A violência racial, religiosa e de género é uma questão muito atual e premente quando assistimos, um pouco por todo o mundo, a episódios deste tipo que chocam e que são merecedores de grande repúdio", consideram os juízes.O escrivão foi condenado por discriminação racial, religiosa ou sexual e também por instigação pública a um crime.