Escuta em carro trama polícia apanhado em esquema de tráfico de droga

Bernardino Mota, agente da PSP de Gondomar, foi tramado por uma escuta telefónica que foi colocada num dos carros usados para traficar haxixe desde o Sul de Espanha até ao Norte de Portugal. A revelação foi feita pelo coordenador da investigação ontem no arranque do julgamento, que decorre no Auditório Municipal de Gaia. Dino ficou calado, tal como a maioria dos 12 arguidos do processo. Apenas dois falaram e negaram tudo."O Seat Ibiza em que eles circulavam tinha uma escuta e tudo o que eles diziam nas viagens nós ouvíamos. Essa viatura começou a certa altura a ser usada em muitas viagens porque tinha uns painéis amovíveis que permitiam esconder a droga", disse Manuel Rodrigues, o chefe da PSP que coordenou a investigação.A acusação diz que Dino e três amigos constituíam o núcleo duro e ganharam com o esquema 400 mil euros. Fizeram em mais de um ano 29 viagens a Espanha e transportavam entre 60 a 120 quilos de haxixe. Foi aliás com esta última quantidade que o PSP, de 41 anos, foi apanhado em julho de 2019, na A13, no Montijo. "Eles usavam batedores. Um carro ia à frente, a uma distância de 20 quilómetros do que levava a droga para alertar para possíveis problemas (...) Nas viagens para Espanha também lavavam os carros por causa dos mosquitos nos vidros. Não queriam que se percebesse que faziam viagens longas. Não eram amadores", disse o chefe da PSP.Dino, que levava uma vida de luxo, está na cadeia, tal como os três amigos.