Escutas da Polícia Judicária revelam teia de favores na Câmara de Lisboa

Estiveram a ser escutados sem suspeitarem e falaram do que não deviam.Ao longo de quase dois anos, a Polícia Judiciária, ouviu e vigiou os visados da investigação que está a ser feita ao projeto da operação integrada de Entrecampos que envolve o ex-vereador do Urbanismo, Manuel Salgado.Todos os visados negaram terem favorecido ou prometido dar prioridade aos projetos de Almeida Guerra, o CEO da Rockbuilding, que, segundo o Ministério Público, está no centro desta teia de favores e que terá sido apanhado nas escutas intercetadas a comprometer algumas das figuras mais influentes da Câmara Municipal de Lisboa.