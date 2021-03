Escutas ilegais salvam Ljubomir Stanisic de julgamento

O juiz de instrução Ivo Rosa decidiu esta quinta-feira não levar a julgamento o chef Ljubomir Stanisic, que estava acusado pelo Ministério Público de corrupção ativa e desobediência, após ter alegadamente subornado o polícia Nuno Marino para furar um bloqueio da PSP.





O magistrado entendeu que as escutas feitas pela PSP, em que a estrela de TV foi apanhada a oferecer uma garrafa de rum ao amigo para que este o ajudasse a escapar ao bloqueio da ponte 25 de Abril, e assim chegar a Grândola para passar um fim de semana com a família, se realizaram no curso de uma investigação na qual Ljubomir não era visado. Por isso, considera Ivo Rosa, no despacho de instrução a que o CM teve acesso, “as considerações feitas pelo procurador [João Centeno] são meros ‘conhecimentos fortuitos’ e não resultam da investigação”.