Escutas tramam trio perigoso na Trofa

Fernando e Emanuel Santos, irmãos gémeos, de 35 anos, e o cúmplice, Hugo Saraiva, de 20, continuaram esta segunda-feira a ser julgados no Auditório Fórum XXI, na Trofa, sob fortes medidas de segurança.



O trio, que em 2018, fugiu do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, estava a ser alvo de escutas.





Assim, em outubro de 2018, os assaltantes foram detidos em flagrante delito quando se preparavam para atacar uma casa em Baguim do Monte, Gondomar, explicaram dois agentes em tribunal.

Os três homens estão a responder por dezenas de assaltados violentos, em vários casos tendo como alvo idosos.