Escuteiros recordam noite de pânico para fugir ao fogo de Pedrógão

Sede dos escuteiros de Figueiró dos Vinhos abrigou 60 pessoas do incêndio que cercava a vila.

Por José Durão | 04:34

A madrugada de 18 de junho vai ficar marcada para sempre na memória da população de Figueiró dos Vinhos. A vila, sede de concelho, é vizinha de Pedrógão Grande e foi apanhada de surpresa pela rapidíssima evolução do fogo, que na véspera, ao início da noite, cercou a povoação e cortou as comunicações. No próximo domingo passa um ano desta tragédia que provocou a morte a 66 pessoas.

O Convento do Carmo, onde está o Agrupamento 148 dos Escuteiros de Figueiró dos Vinhos, foi das primeiras portas a abrir. Quando as chamas começaram a aproximar-se das casas, seis dezenas de pessoas – crianças e idosos, na maioria - procuraram refúgio no convento.

"As pessoas estavam desnorteadas", recorda Maria José Nunes, uma das chefes do agrupamento, acrescentando: "Uns estavam descalços, outros de pijama, pessoas em pânico a gritarem sem saber da família."

Com as comunicações cortadas, a povoação viu-se isolada naquele inferno. As informações que chegavam eram poucas e só se aperceberam da verdadeira dimensão da tragédia quando o dia nasceu.

Um ano depois, as imagens continuam gravadas na mente de quem as viveu. "Não foi fácil estar aqui às três, quatro da manhã e ver tudo a arder", diz Ildalina Santos, também chefe dos escuteiros. "Pessoas a pedirem medicação, crianças a abraçarem-nos a pedirem ajuda, recebermos notícias que já havia pessoas mortas ... não foi fácil", lembra.

"Tivemos um grande ensinamento para este ano", adianta Maria José Nunes. "Se algo de semelhante acontecer este ano, talvez as coisas corram um pouco melhor", remata.

A partir de hoje, recorde-se, o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais conta com mais nove meios aéreos (oito no Continente e um na Madeira), ficando operacionais um total de 45 meios aéreos.

‘CM Não Esquece!’ em Pedrógão Grande

Este domingo, um ano após o incêndio que matou 66 pessoas, o ciclo de conferências ‘CM Não Esquece!’ chega à Casa da Cultura de Pedrógão. O bombeiro Rui Rosinha, o ex-secretário de Estado da Proteção Civil José Miguel Medeiros, o presidente da autarquia Valdemar Alves e o diretor-executivo do CM e CMTV Carlos Rodrigues são os oradores. A entrada é libre.

Fogo de outubro faz 50 mortos

Morreu esta quinta-feira no hospital, em Coimbra, mais uma vítima dos incêndios de 15 de outubro. Bernarda Matias, 66 anos, de Ervedal da Beira, Oliveira do Hospital, foi atingida pelo fogo quando ia de carro com um familiar e sofreram um acidente. "Estava toda queimada", diz João Brito, vizinho, que a encontrou a pedir ajuda. Sobe assim para 50 o número de mortos deste fogo. Bernarda era funcionária da junta de freguesia. "É um dia muito triste", refere o presidente da junta, Carlos Maia. José Carlos Alexandrino, presidente da câmara, espera que seja a última morte no concelho, ao lembrar que ainda há feridos hospitalizados.

Valpaços com mais bombeiros

Os bombeiros de Valpaços contam este ano com o reforço de cinco elementos em regime permanente. "É uma mais-valia para uma primeira intervenção no socorro", diz o comandante Luís Nogueira.

PORMENORES

260 planos de evacuação

No âmbito do programa ‘Aldeia e Pessoas Seguras’, que está a ser implementado em 700 aldeias, já foram elaborados 260 planos de evacuação.

Recrutamento difícil

O recrutamento de operacionais é a principal dificuldade dos corpos de bombeiros da região.



Risco de incêndio

O risco de incêndio na zona afetada pelo fogos de junho pode vir a ser maior do que aquele que existia antes, alerta o especialista Joaquim Sande Silva.

2500 multas

Já foram levantados 2500 autos de contraordenação a proprietários devido à falta de limpeza dos terrenos.