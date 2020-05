Esfaqueado nas costas em rixa com cadastrado na Fonte da Telha

Um homem, com cerca de 30 anos, foi esfaqueado nas costas por outro, junto a um café no largo da Fonte da Telha, Almada.A vítima, ferida com gravidade, e agressor já teriam problemas antigos e ontem iniciaram uma discussão.O suspeito, que já terá cumprido pena por homicídio, fugiu, mas a descrição feita às autoridades permitiu que fosse detido.A PJ de Setúbal investiga.