Esfaqueado por dormir com cão

Vítima e agressores pernoitavam numa casa abandonada.

Por Ana Silva Monteiro | 01:30

Um jovem, de 19 anos, foi esfaqueado por dois homens com os quais pernoitava diariamente numa casa abandonada, na rua de S. Roque da Lameira, Porto, no sábado à noite. A agressão terá ocorrido depois de os três indivíduos terem discutido por causa de um cão que dormia com a vítima. O jovem foi socorrido pelo INEM e transportado para o Hospital de S. João, onde este domingo estava ainda internado. Os agressores estão em parte incerta.



O alerta foi dado pelas 22h30, por um homem que encontrou a vítima ensanguentada, junto ao posto de abastecimento da BP, a poucos metros da habitação referida. Segundo o relato feito pelo jovem às autoridades, o desentendimento entre ele e os agressores já ocorria há vários dias por causa de um cão que a vítima tinha acolhido. Os dois homens, que não queriam o animal na casa, golpearam o jovem nas costas, na barriga, no pescoço e num dedo da mão esquerda, com uma faca.



As agressões ocorreram em casa, mas o jovem conseguiu andar alguns metros até ao posto de abastecimento, onde seria encontrado pela pessoa que deu o alerta. Foi transportado pelo INEM para o hospital. Segundo as autoridades, não corre risco de vida.



Os agressores, um deles espanhol, fugiram do local após golpearem o colega de casa e levaram o animal da vítima. Este domingo ao final da tarde, ainda não tinham sido identificados pela PSP.



Segundo os moradores, a casa onde ocorreram as agressões está abandonada há vários anos e é utilizada por sem-abrigo.