Esfaqueado sete vezes em luta de irmãos na Madeira

Uma discussão violenta entre dois irmãos, de 52 e 41 anos, terminou com o mais novo esfaqueado sete vezes no tronco e nos braços. O agressor foi apanhado no local pela PSP do Funchal e depois entregue à Polícia Judiciária, que o deteve por tentativa de homicídio.

O caso ocorreu ao final da tarde de terça-feira, na casa onde ambos viviam, na zona da Penteada, freguesia de São Roque. A vítima está hospitalizada, mas encontra-se já fora de perigo.