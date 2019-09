Esfaqueia a ‘ex’ junto à filha bebé em Vila Real

Uma mulher de 33 anos ficou gravemente ferida depois de ter sido brutalmente esfaqueada pelo ex-companheiro, durante a madrugada de domingo, em Parada de Cunhos, Vila Real.O alerta foi dado às 02h25, sendo que o ataque - com vários golpes - teve lugar à entrada do prédio, no Bairro da Telheira, em que a vítima reside com a filha que tem com o agressor, uma menina de apenas dois anos que assistiu a tudo.Ao que oapurou, a mulher decidiu separar-se do autor do crime, de 52 anos, há cerca de dois meses, alegadamente depois de ter descoberto que o mesmo estava à espera de outro filho de uma outra mulher."Quando os meios de socorro chegaram ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória, situação revertida pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, sendo imediatamente transportada por nós para o Hospital de Vila Real", refere Orlando Matos, comandante dos Bombeiros da Cruz Branca. A vítima encontrava-se ao início da noite deste domingo nos Cuidados Intensivos. O homem foi detido por tentativa de homicídio.Os vizinhos da vítima ficaram em choque. "Se ela não o queria mais, estava no seu direito. Isto não se faz nem a um animal", diz Isabel Mourão, que nunca suspeitou que tal pudesse acontecer. O agressor será pai de seis filhos e está à espera do sétimo.No local estiveram militares da GNR e os inspetores da Polícia Judiciária de Vila Real, que agora investiga a tentativa de homicídio. No socorro à mulher de 33 anos estiveram a equipa médica da VMER e os Bombeiros da Cruz Branca.