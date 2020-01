Esfaqueia amigo 15 vezes para o tentar roubar em Braga

Luís Ferreira saiu do café Dumiense, em Dume, Braga, minutos antes do estabelecimento fechar portas, cerca da meia-noite de quarta-feira. Assegurou-se de que o filho do proprietário do café não seguia junto com o pai e decidiu aguardar o comerciante à porta de casa, para o roubar. João Freitas, de 55 anos, foi atacado ao chegar a casa. Foi atingido com 15 golpes de navalha no peito, costas, pescoço e até num olho. Está internado no Hospital de Braga.O agressor, que é cliente e amigo da vítima, fugiu do local sem conseguir levar nada. Foi detido pela Polícia Judiciária de Braga na quinta-feira de manhã e já está na cadeia. O juiz de instrução do Tribunal de Guimarães determinou que o arguido pode ficar preso em casa, mas ao que oapurou, a família deverá optar por interná-lo numa unidade de saúde mental.O dono do café foi atacado pelas 00h15 de quinta-feira, quando regressava a casa sozinho. O agressor estava escondido no pátio à entrada da moradia e surpreendeu João Freitas quando se dirigia à porta. Tentou alcançar o bolso da camisa, onde julgou que guardaria o dinheiro do apuro do dia no café, mas o comerciante resistiu. Luís Ferreira não hesitou e atacou o amigo à navalhada, até a arma se partir no corpo da vítima.Na luta, João Freitas ainda arrancou ao agressor o cachecol que usava. Terá sido a peça de vestuário a conduzir a PJ até Luís Ferreira, que foi detido, indiciado por homicídio e roubo na forma tentada.