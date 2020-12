Um comerciante foi detido pela PJ por ter esfaqueado um cliente do estabelecimento de que é proprietário, no concelho do Seixal, acusando-o de barulho.A vítima foi golpeada no tórax e precisou de assistência médica urgente por parte do INEM, tendo depois sido hospitalizado. Presente a tribunal, o arguido foi constituído arguido por homicídio tentado e posse de arma proibida.Ficou impedido de contactar a vítima e sujeito a apresentações.