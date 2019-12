Esfaqueia jovem após desentendimento causado por negócios de tráfico de droga

A discussão entre os dois jovens começou por causa de negócios ligados ao tráfico de droga. Das palavras rapidamente o jovem, de 18 anos, passou à acção. Pegou numa faca e esfaqueou a vítima de 26 anos.O jovem ficou com cortes na cara, no braço e numa mão.Ao vê-lo ensanguentado, populares que passavam na rua Professor Mota Pinto, em Ramalde, no Poto, deram o alerta para a situação.Os motivos da agressão foram explicados pela vítima às autoridades. A PSP esteve no local e investiga o caso. O agressor esta sexta-feira ainda não tinha sido detido.