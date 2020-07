Esfaqueia mulher com navalha durante discussão em casa em Paredes

Uma mulher, de 29 anos, ficou ferida nos braços, esta sexta-feira de manhã, ao ser esfaqueada pelo companheiro, num quadro de violência doméstica, em Recarei, no concelho de Paredes. O alerta foi dado às 09h00.



Ao que o CM apurou, o casal estaria a discutir quando o agressor pegou numa navalha e atingiu a vítima, que se tentou defender, colocando os braços em frente à cara. Foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Cete e levada para o Hospital de Penafiel. A GNR esteve no local. O agressor foi presente esta sexta-feira a tribunal.



