O homem de 28 anos que, tal como o CM noticiou este sábado, foi detido pela GNR de Vialonga, Vila Franca de Xira, por esfaquear outro, golpeou o próprio irmão, de 40. Antes, tinha espancado a namorada.





A GNR interveio após denúncia das agressões entre familiares. À chegada, a patrulha encontrou o irmão do agressor sentado à porta de casa, com cortes e perfurações na cara e nas costas. As agressões à facada ocorreram à frente de familiares e dos dois enteados do detido. As duas vítimas foram levadas para o Hospital de Vila Franca de Xira e o agressor presente ao tribunal da mesma localidade. Aguarda julgamento em prisão preventiva.