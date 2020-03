Esfaqueia o marido no peito em Ponta Delgada

Uma mulher, de 33 anos, foi detida em flagrante delito por agentes da PSP após ter tentado matar o companheiro à facada, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores.



O crime aconteceu na quinta-feira. A agressora atacou o marido, de 40 anos, no interior da casa que partilhava com este, atingindo-o com um golpe no peito. Está indiciada pelo crime de homicídio na forma tentada, e foi presente a juiz para aplicação das medidas de coação.