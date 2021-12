Um homem de 25 anos esfaqueou um segurança de um centro comercial no Montijo que o expulsara de uma loja.O agressor, já conhecido por furtos, voltou ao espaço horas depois com um bastão de basebol e uma faca. Encontrou o segurança no estacionamento e atacou-o.A vítima foi atingida com dois golpes no peito, mas sobreviveu. O caso ocorreu sexta-feira. Detido pela PJ de Setúbal, o agressor foi libertado pelo tribunal com apresentações trissemanais.